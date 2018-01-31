Образование по-американски: Учитель требовал обнаженные фото учеников за хорошие оценки

Фото из открытых источников

"Интересную" образовательную методику изобрел учитель из Соединенных Штатов Америки по имени Хосе Мария, который требовал у своих учеников фотографии в обнаженном виде в обмен на хорошие отметки.

Мужчину, который преподавал испанский язык в одной из школ Нью-Джерси, уже арестовали. Его обвиняют в непристойном поведении, которое проявлялось, в частности, в том, что он требовал у своих учеников прислать ему фотографии гениталий.

Известно, что один из школьников отправил Марии картинку, найденную в Сети, однако об этом стало известно матери подростка, которая пришла за объяснениями в школу. Хосе Мария просил ее не обращаться в полицию, мотивируя это тем, что иначе он покончит с собой, однако женщина была непоколебимой и сдала учителя копам.