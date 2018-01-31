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Образование по-американски: Учитель требовал обнаженные фото учеников за хорошие оценки

Среда, 31 Января 2018 09:46
Образование по-американски: Учитель требовал обнаженные фото учеников за хорошие оценки Фото из открытых источников

"Интересную" образовательную методику изобрел учитель из Соединенных Штатов Америки по имени Хосе Мария, который требовал у своих учеников фотографии в обнаженном виде в обмен на хорошие отметки.

 

Мужчину, который преподавал испанский язык в одной из школ Нью-Джерси, уже арестовали. Его обвиняют в непристойном поведении, которое проявлялось, в частности, в том, что он требовал у своих учеников прислать ему фотографии гениталий.

 

Известно, что один из школьников отправил Марии картинку, найденную в Сети, однако об этом стало известно матери подростка, которая пришла за объяснениями в школу. Хосе Мария просил ее не обращаться в полицию, мотивируя это тем, что иначе он покончит с собой, однако женщина была непоколебимой и сдала учителя копам.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости США

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