Голодный мужчина сжег 16 домов и продуктовый магазин в Юртах

Масштабный пожар в Юртах (Тайшетский район Иркутской области), в результате которого были уничтожены шестнадцать домов и продуктовый магазин, начался по вине голодного местного жителя, который просто хотел разогреть обед, однако допустил в процессе преступную небрежность.
Что конкретно делал подозреваемый мужчина с электроплитой — неясно, но известно, что именно в результате его преступной небрежности, умноженной на тотальное нарушение правил эксплуатации плиты, и начался пожар, который нанес значительный ущерб поселку Юрты. Если попытаться оценить ущерб в денежном эквиваленте, то получиться что-то около семи миллионов рублей.
Теперь обвиненного в поджоге мужчину будут судить — сообщают представители ГУ МВД по Иркутской области.
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