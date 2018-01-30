Жителя Коми, убившего жену "за плохое поведение", осудили на 9 лет колонии

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Княжпогостский районный суд Коми вынес приговор в отношении местного жителя, который убил супругу "за плохое поведение" и сжег ее тело. Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным уголовного дела, убийство произошло осенью 2016-го. Мужчина из Княжпогостского района Коми поссорился с женой, которая была младше его на двадцать лет, и в ходе конфликта причинил ей телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Затем убийца попытался избавиться от трупа — в частности, вывез его подальше, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Свой поступок убийца объяснил "аморальным поведением" жены. Она якобы не уважала мужа и не проявляла должную степень заботы о совместных детях.