В Кемерове мать-наркоманка убила дочь, приняв ее за куклу‍

Находившаяся в состоянии наркотического опьянения 39-летняя женщина, проживающая в Заводском районе Кемерова, убила собственную полуторагодовалую дочь, приняв ее за куклу. Обстоятельства резонансного инцидента выясняют сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области.
Женщина, по данным следствия, несколько раз ударила маленькую девочку ножом, так как ей привиделось, что та является "опасной куклой". Ребенок в результате полученных травм скончался.
Наркоманке предъявлено обвинение по статье "Убийство малолетнего ребенка". Теперь женщину ожидает психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой будет определена ее дальнейшая участь.
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