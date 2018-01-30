Жителя Индии насмерть засосало в аппарат МРТ

В индийском городе Мумбаи произошел довольно печальный случай, связанный с аппаратом МРТ. Последний, как сообщает NDTV, насмерть засосал мужчину, который зачем-то зашел в кабинет магнитно-резонансной томографии с металлическим кислородным баллоном в руках.
Мужчину по имени Раджеш Мару, как и следовало ожидать, засосало в аппарат мощным магнитным полем. Аппарат тут же деактивировали и достали из него пострадавшего, однако последний, несмотря на все усилия медиков, скончался через несколько минут — полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Родственники убитого аппаратом МРТ мужчины говорят, что инцидент мог произойти по халатности медиков, которые сказали Раджешу Мару, что аппарат МРТ выключен, хотя на самом деле он был включен.
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