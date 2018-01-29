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Иркутские полицейские инсценировали заказное убийство, чтобы вычислить его заказчика

Понедельник, 29 Января 2018 10:29
Иркутские полицейские инсценировали заказное убийство, чтобы вычислить его заказчика Фото из открытых источников

Сотрудники иркутского отдела Следственного Комитета РФ, а также правоохранители из ГУ МВД РФ по Иркутску, разоблачили организатора заказного убийства, осуществив сложную операцию, которая заключалась в инсценировке преступления.

 

Оперативный сотрудник полиции, который стал "киллером", вышел на связь к заказчику убийства и показал ему "доказательство" выполнения заказа — то есть, "труп" жертвы. Удостоверившись в выполнении заказа, организатор убийства повез киллера к нотариусу, который, как и договаривались стороны, должен был переоформить на исполнителя убийства частный дом и земельный участок.

 

После того, как заказчик убийства подписал документы, его задержали полицейские. Теперь неудавшийся организатор убийства находится под стражей, пока полицейские уточняют все обстоятельства преступления.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости убийство

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