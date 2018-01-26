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Петербуржец попался на краже через день после выхода из тюрьмы

Пятница, 26 Января 2018 15:05
Петербуржец попался на краже через день после выхода из тюрьмы Фото из открытых источников

Уникальный случай произошел в Санкт-Петербурге, где на краже попался местный житель, который на тот момент находился на свободе всего лишь сутки. Мужчина, освободившийся из ФКУ СИЗО-3 УФСИН РФ, продержался ровно один день, а затем понял, что не может жить без преступлений.

 

Понял и, соответственно, украл телевизор. Точнее — попытался украсть, но был задержан. Теперь тридцативосьмилетний рецидивист ждет суда.

 

"Освободившись из СИЗО, мужчина проник в здание администрации Калининского района, откуда пытался вынести телевизор за сорок тысяч рублей. Кража была пресечена сотрудниками охраны", — рассказывают официальные представители прокуратуры Калининского района Петербурга.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости кража

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