Петербуржец попался на краже через день после выхода из тюрьмы

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Уникальный случай произошел в Санкт-Петербурге, где на краже попался местный житель, который на тот момент находился на свободе всего лишь сутки. Мужчина, освободившийся из ФКУ СИЗО-3 УФСИН РФ, продержался ровно один день, а затем понял, что не может жить без преступлений.

Понял и, соответственно, украл телевизор. Точнее — попытался украсть, но был задержан. Теперь тридцативосьмилетний рецидивист ждет суда.

"Освободившись из СИЗО, мужчина проник в здание администрации Калининского района, откуда пытался вынести телевизор за сорок тысяч рублей. Кража была пресечена сотрудниками охраны", — рассказывают официальные представители прокуратуры Калининского района Петербурга.