Пожизненно осуждённый рэпер совратил надзирательницу

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Тридцатитрехлетний рэп-исполнитель Crazy Titch (Карл Добсон), приговоренный к пожизненному заключению за убийство, умудрился совратить сотрудницу пенитенциарного учреждения, которая, к тому же, замужем. Об уникальном случае пишет британский таблоид Daily Mail.

В данный момент полицейские задержали тридцатипятилетнюю Джоди Малинс, сотрудницу тюрьмы строгого режима в Вустершире. По данным следствия, Малинс и Добсон периодически вступали в интимный контакт в тюремной мастерской.

Рэпер Crazy Titch получил пожизненный срок в 2006 году, после того, как убил Ричарда Холмса, музыкального продюсера. Добсон убил Холмса просто потому, что тот "неуважительно к нему относился", поэтому судьи посчитали его опасным для общества и изолировали навсегда.