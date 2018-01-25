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Пожизненно осуждённый рэпер совратил надзирательницу

Четверг, 25 Января 2018 13:53
Пожизненно осуждённый рэпер совратил надзирательницу Фото из открытых источников

Тридцатитрехлетний рэп-исполнитель Crazy Titch (Карл Добсон), приговоренный к пожизненному заключению за убийство, умудрился совратить сотрудницу пенитенциарного учреждения, которая, к тому же, замужем. Об уникальном случае пишет британский таблоид Daily Mail.

 

В данный момент полицейские задержали тридцатипятилетнюю Джоди Малинс, сотрудницу тюрьмы строгого режима в Вустершире. По данным следствия, Малинс и Добсон периодически вступали в интимный контакт в тюремной мастерской.

 

Рэпер Crazy Titch получил пожизненный срок в 2006 году, после того, как убил Ричарда Холмса, музыкального продюсера. Добсон убил Холмса просто потому, что тот "неуважительно к нему относился", поэтому судьи посчитали его опасным для общества и изолировали навсегда.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости рэпер

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