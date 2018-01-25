Крушение поезда в Италии — погибли четыре человека

В результате крушения пригородного поезда в Италии погибли по меньшей мере четыре человека — сообщают итальянские средства массовой информации, ссылающиеся на представителей экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в результате аварии поезда под Миланом погибли двое. Однако согласно актуальным данным, погибших четверо. Еще у десятка пассажиров довольно серьезные травмы, так что итоговое количество жертв может увеличиться.
"Четверо погибли, около десяти человек получили серьезные травмы, еще сотня пассажиров отделалась легкими травмами", — говорят медики. По предварительной информации, поезд, который вез людей в Милан, сошел с рельсов в результате неисправности стрелочного механизма.
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