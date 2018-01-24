После пожара в петербургской коммуналке нашли труп неизвестного мужчины

Обгоревшее тело, найденное в сгоревшей квартире в Санкт-Петербурге, принадлежит неизвестному мужчине — заявляют сотрудники правоохранительных органов Северной столицы, пытающиеся идентифицировать личность погибшего.
По данным информационного портала politexpert.net, труп был обнаружен в квартире дома на четырнадцатой линии, где двадцать второго января в середине дня вспыхнул довольно серьезный пожар.
Справившись с огнем, который охватил трехкомнатную квартиру, расположенную на третьем этаже пятиэтажного здания, пожарные и нашли тело. В данный момент тело было направлено на судмедэкспертизу, по итогам которой, как предполагается, может быть установлена личность погибшего.
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