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Пожилая женщина и ее сын-инвалид задохнулись в собственной квартире в Петербурге

Среда, 24 Января 2018 12:08
Пожилая женщина и ее сын-инвалид задохнулись в собственной квартире в Петербурге Фото из открытых источников

Имевший место в Санкт-Петербурге трагический инцидент, в результате которого погибли восьмидесятипятилетняя женщина и ее пятидесятидвухлетний сын-инвалид, был спровоцирован отравлением продуктами горения — пишет информационный ресурс politexpert.net.

 

По данным которого, тела пожилой женщины и ее сына были обнаружены двадцать третьего января в квартире, расположенной в одном из многоквартирных домов по улице Партизана Германа.

 

В квартире, кроме тел, было обнаружено тлеющее постельное белье. Дым, который производился при этом, и стал причиной смерти двоих людей. У специалистов, по крайней мере, нет других версий, объясняющих произошедшее. Отмечается, что погибший мужчина состоял на учете в ПНД, так как был инвалидом с детства.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Петербург

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