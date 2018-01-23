Команду «Ревизорро» во главе с Самбурской избили в Нижнем Новгороде

В Сети появилась запись избиения съемочной группы телевизионного проекта "Ревизорро" — смотрите видео ниже. На группу телевизионщиков напал разъяренный сотрудник нижегородского кафе "Нептун".
На кадрах видно, как кричащий и размахивающий руками мужчина нападает на членов съемочной группы и пытается выгнать их из заведения. Актриса Настасья Самбурская, которая возглавляет команду "Ревизорро", прячется в подсобном помещении, пока агрессивный работник "Нептуна" бьет кого-то в лицо и громко кричит нецензурные ругательства.
В чем суть конфликта — неизвестно, но экшн получился, что надо. "Мы хотели сделать шоу более социальным, ну и вот, кажется получилось", — говорит Наталья Абрамочкина, представитель канала "Пятница!".
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