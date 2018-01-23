На шахте в Китае произошел мощный взрыв‍

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Происшествие в Китае — на угольной шахте, расположенной в городе Шуанъяшань (северная провинция Хэйлунцзян), произошел мощный взрыв, в результате которого часть шахты обрушилась.

Под завалами, по данным информационного агентства Синьхуа, могут быть рабочие угольной шахты, однако их точное количество пока что не уточняется.

"Взрыв на угольной шахте произошел на севере Китайской Народной Республики — в городе Шуанъяшань, что в провинции Хэйлунцзян. Что стало причиной взрыва и к какому конкретно числу жертв он привел — неизвестно, однако соответствующая информация появится уже в самое ближайшее время", — сообщают китайские информагентства, освещающие инцидент.