В теле 11-месячного младенца из Узбекистана нашли 16 стальных иголок

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С жутким случаем столкнулись врачи из Узбекистана, которым пришлось извлекать из тела одиннадцатимесячного ребенка полтора десятка стальных игл.

"Малыш пережил сложную хирургическую операцию, длившуюся около девяти часов. В данный момент ребенок в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. Как в теле младенца оказались шестнадцать стальных игл — неизвестно, но речь, вероятно, идет о постороннем вмешательстве, потому что локализация игл говорит о том, что ребенок не мог проглотить их самостоятельно", — заявляют медики из Ташкента.

По словам врачей, мать ребенка обратилась за медицинской помощью после того, как у младенца начались проблемы с мочеиспусканием. Уже в больнице у малыша развилась пневмония, для диагностики которой и был задействован рентген, показавший наличие инородных предметов в теле.