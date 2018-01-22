Неизвестные отобрали 7 миллионов рублей у московского студента

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Сотрудники столичного главка МВД РФ расследуют нападение на студентов, в результате которого один из них лишился почти семи миллионов рублей.

По данным правоохранителей, инцидент имел место около дома номер 6 по 1-ой Сестрорецкой улице — автомобилю Nissan, в салоне которого находились учащиеся одного из московских колледжей, преградила дорогу машина Toyota Land Cruiser, из которой вышли трое неизвестных, избили потерпевших и отобрали у них ценные вещи и деньги.

"Преступники похитили телефоны и часы, а также забрали 6.875 миллионов рублей, которые принадлежали одному из потерпевших. По факту грабежа было инициировано уголовное производство, ведется следствие", — рассказывают правоохранители.