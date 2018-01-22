Жителя Зауралья, напавшего с топором на машину Росгвардии, приговорили к 6 годам тюрьмы

Мужчину из города Макушино (Курганская область), который при помощи топора повредил служебный автомобиль Росгвардии, приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
По данным представителей регионального Следственного управления Следственного Комитета России, речь идет о мужчине, который напал на машину Росгвардии в октябре 2017-го — инцидент произошел на улице Ленина города Макушино, куда по сигналу о преступлении подъехали сотрудники вневедомственной охраны, однако их автомобиль был атакован мужчиной с топором.
Пробив капот автомобиля, мужчина начал приближаться к силовикам, которые, не дождавшись ответа на требование остановиться, применили табельное оружие и прострелили нападавшему ногу.
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