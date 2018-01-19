Шесть человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Турции

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Дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом, имевшее место в Турции, унесло жизни шестерых человек — сообщает локальный портал Haberturk.

По данным которого, авария случилась на автомобильной трассе между турецкими провинциями Бингёль и Муш. Двигаясь по заснеженной дороге, водитель не справился с управлением, в результате чего многотонная машина вылетела в кювет и перевернулась. Погибли шестеро пассажиров, еще как минимум два десятка получили травмы разной степени тяжести.

Автобус, который попал в ДТП, принадлежал частному перевозчику и выполнял рейс из региона Хатай в город Муш. В данный момент все требующие госпитализации пострадавшие были доставлены в медучреждения.