Шесть человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Турции

Дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом, имевшее место в Турции, унесло жизни шестерых человек — сообщает локальный портал Haberturk.
По данным которого, авария случилась на автомобильной трассе между турецкими провинциями Бингёль и Муш. Двигаясь по заснеженной дороге, водитель не справился с управлением, в результате чего многотонная машина вылетела в кювет и перевернулась. Погибли шестеро пассажиров, еще как минимум два десятка получили травмы разной степени тяжести.
Автобус, который попал в ДТП, принадлежал частному перевозчику и выполнял рейс из региона Хатай в город Муш. В данный момент все требующие госпитализации пострадавшие были доставлены в медучреждения.
Зимний день в Лапландии короток. Но как ни странно, для съемки природы это только плюс! Практич...
Игрушечная машинка преследует пикап на скорости 130 км/ч
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.