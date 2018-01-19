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Танк задавил солдата на военном полигоне в Челябинской области

Четверг, 18 Января 2018 16:48
Танк задавил солдата на военном полигоне в Челябинской области Фото из открытых источников

В ходе плановых занятий по вождению танка получил травмы несовместимые с жизнью механик-водитель танка. Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО.

 

Там отметили, трагедия произошла в результате грубого нарушения требований безопасности 

 

Как стало известно, событие произошло в среду, 17 января.

 

Для установления причин и обстоятельств произошедшего сейчас на месте работает комиссия штаба военного округа.

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Волкова Алена Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Танки

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