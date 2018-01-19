Танк задавил солдата на военном полигоне в Челябинской области

В ходе плановых занятий по вождению танка получил травмы несовместимые с жизнью механик-водитель танка. Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО.
Там отметили, трагедия произошла в результате грубого нарушения требований безопасности
Как стало известно, событие произошло в среду, 17 января.
Для установления причин и обстоятельств произошедшего сейчас на месте работает комиссия штаба военного округа.
Неправда ли, вид этой кипрской часовни, Апостола Петра и Святой Великомученицы Елены, своими очертан...
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