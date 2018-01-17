Китаянку, которая лечила россиян от ожирения при помощи запрещенных веществ, осудили в Чите

В Чите состоялся суд по делу Ли Гайхуа — гражданки Китая, которая продавала гражданам Российской Федерации лекарство от ожирения, представляющее собой запрещенное в России вещество сибутрамин.
Женщину судили по статье двести тридцать четыре Уголовного кодекса РФ — "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". Суд приговорил Ли Гайхуа к штрафу в размере девяносто пяти тысяч рублей.
Подсудимая, как отмечается в материалах дела, была руководителем культурно-оздоровительного центра "Жемчужина Востока", на базе которого и велась реализация запрещенных препаратов, доставленных в Россию из Китайской Народной Республики. Во время изъятия таблеток с сибутрамином, их суммарная масса составила около тридцати граммов.
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