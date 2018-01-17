Скорая, ехавшая на вызов под Иваново два часа, не успела спасти пациентку

Официальные представители Следственного управления Следственного Комитета России по Ивановской области заявляют, что в отношении сотрудников скорой помощи, которые ехали на вызов к одной из жительниц области два часа, а приехав, застали женщину мертвой, инициирована проверка.
Речь идет о смерти пятидесятидевятилетней жительницы города Шуя, которая находясь в состоянии алкогольного опьянения почувствовала себя плохо, в результате чего ей вызвали скорую помощь.
"Врачей ждали два часа, а когда они приехали, то им оставалось только констатировать смерть пациентки. В данный момент проводится доследственная проверка, по итогам которой действиям сотрудников скорой будет дана правовая оценка", — говорят в региональном СУ СК РФ.
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