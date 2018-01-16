«Образцовый» британский полицейский насиловал жертв преступлений

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Офицера британской полиции, которого ранее называли "ходячим примером ценностей, которыми дорожат в Службе полиции Лондона", заподозрили в изнасилованиях. Под подозрения, кроме него, попал и его коллега.

Два полицейских из Великобритании, Эдвард Бенгри и Джон Тейлор, как стало известно общественности благодаря публикации их переписки, требовали интимных отношений от жертв преступлений, угрожая последним отказом рассматривать их заявления.

В 2016 году, как отмечают британские средства массовой информации, Эдвард Бенгри был награжден за отвагу, которую он проявил, когда спас задыхавшегося ребенка. А теперь выяснилось, что с "надежда и опора британской полиции" может оказаться за решеткой.