Опасное апчхи: Британец порвал себе горло, пытаясь сдержать чих

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Попытка сдерживания чихания едва не стоила жизни мужчине из Великобритании, который так напрягся, когда пытался не чихнуть, что разорвал себе часть глотку. Странный медицинский случай был описан на страницах издания BMJ Case Reports.

Британец обратился за медицинской помощью, жалуясь на невозможность говорить и постоянную острую боль в горле. Медики подвергли его томографии, которая показала, что в организме мужчины есть разрыв.

"В части глотки, расположенной там, где она соединяется с пищеводом, мы увидели разрыв, который мог возникнуть только в очень специфической ситуации", — говорят медики, комментирующие загадочные случай. Чтобы не нагнетать лишнюю загадочность, мужчина признался, что получил странную травму, когда пытался сдержать попытку чихания. В общем, берегите себя, а то бывает, как видно, всякое.