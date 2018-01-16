В Германии автобус со школьниками врезался в стену жилого дома

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В городе Эбербах, что на территории федеральной земли Баден-Вюртемберг, произошло ДТП, по итогам которого автобус, перевозивший школьников, въехал в стену жилого здания. По предварительным данным, опубликованным изданием Rhein Neckar Zeitung, пострадали как минимум два десятка человек.

Сотрудники локальной полиции говорят, что инцидент произошел около семи утра — автобус, который перевозил несовершеннолетних, врезался в жилой дом. В данный момент на месте чрезвычайного происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые помогают пострадавшим.

Других подробностей инцидента пока нет. В частности, неизвестным остается точное количество пострадавших детей.