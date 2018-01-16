У берегов Ливии спасли 400 африканских беженцев‍

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Сотрудники береговой охраны Ливии обнаружили две заполненные беженцами надувные лодки, которые дрейфовали у ливийского побережья, и спасли людей, оказавшихся во власти моря. Количество спасенных беженцев превысило четыре сотни.

"Люди дрейфовали в открытом море на протяжении многих часов — им повезло, что их заметило судно береговой охраны, которое передало сигнал SOS. Спасательная операция, которую пришлось организовать по итогам, заняла еще несколько часов", — рассказывают сотрудники спасательных служб Ливии.

Беженцы, которых спасли ливийцы, являются выходцами из стран Северной Африки, пытавшимися попасть на Сицилию. В данный момент они находятся в Триполи, однако через некоторое время их отправят в Италию.