В Китае три человека погибли при взрыве цистерны с горючим‍

Происшествие в Китае — в провинции Шаньдун, которая расположена на востоке страны, взорвалась цистерна с горючим. По данным информационного агентства Синьхуа, в результате инцидента погибли трое.
Чрезвычайное происшествие имело место в уезде Кэньли (город Дуньин) в ночь с воскресенья на понедельник. По предварительным данным, взрыв случился в момент погрузки цистерны. Пожар, который начался после взрыва, удалось потушить через полчаса.
"Пока что неизвестно, что стало причиной взрыва цистерны с горючим, однако известно, что происшествие унесло три человеческих жизни. В данный момент на месте ЧП работает специальная комиссия, члены которой пытаются разобраться в случившемся", — говорят местные власти.
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