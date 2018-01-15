В Китае три человека погибли при взрыве цистерны с горючим‍

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Происшествие в Китае — в провинции Шаньдун, которая расположена на востоке страны, взорвалась цистерна с горючим. По данным информационного агентства Синьхуа, в результате инцидента погибли трое.

Чрезвычайное происшествие имело место в уезде Кэньли (город Дуньин) в ночь с воскресенья на понедельник. По предварительным данным, взрыв случился в момент погрузки цистерны. Пожар, который начался после взрыва, удалось потушить через полчаса.

"Пока что неизвестно, что стало причиной взрыва цистерны с горючим, однако известно, что происшествие унесло три человеческих жизни. В данный момент на месте ЧП работает специальная комиссия, члены которой пытаются разобраться в случившемся", — говорят местные власти.