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Жертвами ДТП с участием автобуса в Турции стали 9 человек‍

Пятница, 12 Января 2018 11:58
Жертвами ДТП с участием автобуса в Турции стали 9 человек‍ Фото из открытых источников

Дорожно-транспортное происшествие с иракским автобусом, имевшее место на юго-востоке Турции, унесло жизни девяти человек. Еще двадцать восемь получили травмы разной степени тяжести.

 

По данным издания Hurriyet, авария с автобусом, который перевозил граждан Ирака, случилась на участке дороги между контрольно-пропускным пунктом Хабур (граница Ирака и Турции) и городом Силопи (Турция). Обстоятельства аварии уточняются, однако по предварительной информации, автобус перевернулся после того, как его водитель не справился с управлением.

 

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники специальных служб и органов правопорядка. Пострадавшие, тем временем, были доставлены в медицинские учреждения.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости ДТП сегодня

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