В Иванове мужчина прыгнул с балкона с парашютом

Фото из открытых источников

Экстремал из Ивановской области прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки и... нет, не умер, а остался целым и невредимым. Зачем он это сделал? Просто потому, что может. Безумный поступок был запечатлен на видео (смотрите запись ниже).

Инцидент имел место в Московском микрорайоне Иваново. Парень, которому, очевидно, скучно жить, захватил товарища, снимавшего действо на видео, и проник на общий балкон высотного дома, откуда выпрыгнул и приземлился в снег, совершив эффектный переворот в воздухе.

Пользователи Интернета поступок слабоумного и отважного ивановца не оценили, назвав парня безответственным и опасным для общества. Будем надеяться, что никто не додумается повторять трюк экстремала.