В Хабаровске сняли с рейса 14-летнюю россиянку, которая летела в Японию работать моделью

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14-летняя уроженка Республики Хакасия, которая без сопровождения родителей и без каких-либо разрешительных документов самостоятельно летела в Японию, чтобы работать там в модельном агентстве, была сняла с рейса в Хабаровске.

Подросток, как отмечают транспортные полицейские, прилетел из Абакана в Красноярск, а затем прибыл в Хабаровск, откуда собирался вылететь в Токио, но был задержан сотрудниками Хабаровского линейного управления МВД РФ на транспорте.

"Девочка объяснила, что планировала работать в Японии моделью. Ее родители, как подтвердил телефонный разговор с ними, не против инициативы своего ребенка. Однако без надлежащих документов четырнадцатилетний подросток не может самостоятельно лететь в Японию или работать там", — поясняют полицейские, по словам которых, информация о чрезмерно самостоятельной юной модели была направлена в специальные органы.