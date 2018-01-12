В Китае произошла авария «из анекдотов»

Все, вероятно, слышали те или иные вариации анекдота про "Запорожец", который врезается в "Мерседес". Что-то подобное, но еще в большей степени анекдотичное, произошло в Китае, где участниками дорожно-транспортного происшествия стали Rolls-Royce Ghost и трехколесный фургон моторикши.
ДТП, по данным локальных СМИ, имело место в Гуйяне, что в провинции Гуйчжоу. Стоимость автомобиля Rolls-Royce Ghost в Китае составляет 4 200 000 юаней, то есть, примерно тридцать шесть с половиной миллионов рублей. Очевидно, что даже задний фонарь столь дорогостоящего транспортного средства может стоить дороже, чем разбившая его повозка с моторчиком.
Это очевидно и рикше, который сидит с понурым видом и размышляет о дальнейшей жизни. В общем, довольно несмешной вырисовывается анекдот.
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