Владелец китайского интернет-магазина избил клиентку за плохой отзыв

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Восемьсот пятьдесят километров потребовалось проехать владельцу онлайн-магазина для того, чтобы "преподать урок" клиентке, оставившей негативный отзыв. Уникальный инцидент произошел в Восточном Китае.

Женщина по имени Сяо Дай приобрела одежду на торговой площадке Taobao, однако владелец магазина не торопился с отправкой заказа. В итоге женщина написала плохой отзыв. Написала и начала получать угрозы, которые становились все более серьезными. В конце концов владелец магазина решил лично встретиться с клиенткой и избить ее.

«Он сбил меня с ног и начал бить, выкрикивая при этом что-то вроде: "Захотела быструю доставку? На, получай!"», — рассказывает пострадавшая. Которая, по словам медиков, получила многочисленные ушибы и сотрясение мозга. Напавшего на нее мужчину уже задержали и допрашивают.