В Петербурге мужчина зарезал ножом брата, после чего выпал с 8 этажа

Правоохранители Санкт-Петербурга пытаются разобраться в конфликте двух братьев, результатом которого стала потасовка с применением холодного оружия и попытка самоубийства.
Бытовой конфликт, который по данным информационного ресурса politexpert.net произошел в Северной столице вчера утром, завершился довольно печально — один из мужчин выхватил нож и нанес своему брату несколько ударов, а затем выпрыгнул в окно. А дело, если что, происходило на восьмом этаже.
Удивительно, но оба мужчины выжили — в данный момент они находятся в медицинском учреждении, где ими занимаются врачи. Последние пока что не берутся делать никаких прогнозов, так как состояние пациентов довольно тяжелое.
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