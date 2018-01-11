В Петербурге мужчина зарезал ножом брата, после чего выпал с 8 этажа

Фото из открытых источников

Правоохранители Санкт-Петербурга пытаются разобраться в конфликте двух братьев, результатом которого стала потасовка с применением холодного оружия и попытка самоубийства.

Бытовой конфликт, который по данным информационного ресурса politexpert.net произошел в Северной столице вчера утром, завершился довольно печально — один из мужчин выхватил нож и нанес своему брату несколько ударов, а затем выпрыгнул в окно. А дело, если что, происходило на восьмом этаже.

Удивительно, но оба мужчины выжили — в данный момент они находятся в медицинском учреждении, где ими занимаются врачи. Последние пока что не берутся делать никаких прогнозов, так как состояние пациентов довольно тяжелое.