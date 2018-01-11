Китаянка устроила драку, чтобы поезд не ушёл без её мужа

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Пытаясь задержать скоростной поезд, на который опаздывал ее супруг, китайская учительница устроила скандал, плавно переросший в потасовку с проводниками. Новость о происшествии в Китае распространило издание "Синьань ваньбао", в распоряжении у которого оказалась видеозапись с инцидентом (смотрите видео ниже).

Все началось с того, что женщина и ее супруг перепутали вокзалы, а когда все-таки попали на нужный, их поезд уже отправлялся. Женщина и ребенок успели пройти процедуру проверки билетов и сесть на поезд, а вот мужчина задержался.

Для того, чтобы не уехать без мужа, учительница и устроила грандиозный скандал. Это, как посчитали в локальном департаменте образования, неподобающее поведение для педагога, поэтому женщина уже была отстранена от работы.