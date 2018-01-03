Полуобнаженная девушка избила потрогавшего ее за грудь парня‍

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Видео, на котором показано, как мужчина подбегает к девушке, которая обнаженная и обмазанная блестками гуляла с подругой на территории музыкального фестиваля, стало вирусным (смотрите видео ниже).

ЧП случилось в Гисборне на новогоднем музыкальном фестивале Rhythm & Vines. Погодные условия в Новой Зеландии дают возможность представительницам прекрасного пола ходить в настоящем костюме Евы.

Таким образом решила поступить Мэдлин Анелло-Кицмиллер, она прикрыла только нижнюю часть тела плакатом, а грудь была обмазана блестками, которые сейчас так популярны. В таком видео она прогуливалась с подругой там, где организовали известный фестиваль.

Стоило задуматься о том, что алкоголь и атмосфера праздника не заставят других людей снимать девушек на видеокамеры и телефон. Смотреть не возбранялось, но трогать, по сей видимости, нельзя было. Один из парней не удержался и хотел потрогать девушку за область груди.

Этот момент попал на видеокамеру, но ролику трудно разобрать, удалось ему или нет, но реакция девушки была быстрой.

Вместе со своей подругой девушка быстро подошла к обидчику и стала бить его кулаками по голове. Молодой человек не стал сопротивляться, но после того, как видеоролик взорвал сеть Интернет, заявил о нападении.