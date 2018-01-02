Вторник 02 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» В Японии погибли 2 человека, подавившись рисовыми лепешками

В Японии погибли 2 человека, подавившись рисовыми лепешками

Вторник, 02 Января 2018 12:49
В Японии погибли 2 человека, подавившись рисовыми лепешками Фото из открытых источников

Местные средства массовой информации рассказывают, что такие случаи — это не редкость для страны, где моти (те самые рисовые лепешки) по праву считаются обязательным элементом Нового года. 

 

Два человека в Японии во время приема клейких рисовых лепешек, которые называются моти, подавились и умерли, не дождавшись приезда враче. Также сообщается, что еще как минимум 15 гражданам страны была нужна медицинская помощь, передает агентство Киодо. 

 

Семерых жителей Японии доставили в больницу в критическом состоянии, двух их них не удалось спасти. 

 

Сообщается, что подобные несчастные случаи в Японии — это не редкость, при этом моти все равно остаются главным атрибутом новогоднего праздника, не смотря на их опасность. Моти готовят из клейкого распаренного риса, до еды их отваривают в супе и подают на стол в Новый год.

Яндекс.Дзен

Апостолова-Полищук Надежда Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Япония Новый год моти лепешки Смерть

Главное за сутки
Китай готов наращивать стратегическое взаимодействие с Россией Китай готов наращивать стратегическое взаимодействие с Россией Министр иностранных дел Китая Ван И в новогодней поздравительной телеграмме Сергею Лаврову выразил готовность Пекина усиливать стратегическое взаимодействие с Москвой на международной арене. «Китайская сторона готова совместными усилиями с Россией…
На годовщину рождения Бандеры националисты устроили марши в городах Украины На годовщину рождения Бандеры националисты устроили марши в городах Украины Сторонники праворадикальных организаций по случаю 109-й годовщины со дня рождения главаря Организации украинских националистов* (ОУН) Степана Бандеры провели митинги и марши в городах Украины. Происходили они в понедельник, 1 января.…
В РАН предупредили о десятилетнем похолодании на юге России В РАН предупредили о десятилетнем похолодании на юге России Неожиданно суровые зимы, которые наблюдаются на юге России в последние годы, — это предвестники десятилетнего цикла похолодания, который начнется с этого года. Об этом сообщил председатель Южного научного центра РАН…

Читайте также
Захват заложников в Москве — по тревоге подняты подразделения СОБР и ОМОН Захват заложников в Москве — по тревоге подняты подразделения СОБР и ОМОН В столице Российской Федерации произошел захват заложников. Подробностей пока нет, но по данным из экстренных служб Москвы, к месту чрезвычайного происшествия уже были направлены бойцы ОМОН и СОБР. По последним…
Полиция Таиланда задержала гражданина РФ с поддельными долларами Полиция Таиланда задержала гражданина РФ с поддельными долларами Гражданин Российской Федерации был задержан сотрудниками правоохранительных органов Таиланда при попытке совершить обмен нескольких поддельных долларовых банкнот. Соответствующая информация была опубликована одним из новостных изданий Паттайи. По данным СМИ, задержанным…
Петербуржца, который ударил ножом водителя экскурсионного автобуса с детьми, задержали Петербуржца, который ударил ножом водителя экскурсионного автобуса с детьми, задержали Правоохранители Санкт-Петербурга задержали жителя города, который в ходе дорожного конфликта ранил ножом мужчину, управлявшего экскурсионным автобусом с детьми. Соответствующей новостью поделилась со средствами массовой информации Ирина Волк, официальный представители МВД…
Стрельба на фабрике "Меньшевик" в Москве — один человек погиб и еще трое получили ранения Стрельба на фабрике "Меньшевик" в Москве — один человек погиб и еще трое получили ранения В результате стрельбы, которая была зафиксирована на фабрике "Меньшевик", что расположена на Иловайской улице в Москве, погиб как минимум один человек. Еще трое, по данным из правоохранительных структур, получили ранения.…
Фото
Новогодний ТОП: Самые красивые, большие и дорогие новогодние елки Новогодний ТОП: Самые красивые, большие и дорогие новогодние елки

Новогодняя елка - главный символ нового года и каждый город в это время украшен не одной такой елкой...

Видео

 

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина 2018

Самые популярные новости

 

Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков
Если ты молодой — это не значит, что ты не можешь быть успешным! Все больше молодых людей, как мужчин, так и женщин, доказывают, что стать успешным бизнесменом можно уже к тридцати годам. Таким же предпринимателем и является тридцатилетний Сергей Косенко, который создал собственную компанию еще…
Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин
Для многих людей нашего многомиллионного мира задача найти свою половинку и создать полноценную семью остается не посильной. Печальная статистика показывает, что в России количество одинокий людей превышает 40%, а в Москве этот показатель еще выше и достигает 50%. Причин этому может быть множество. Но не…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.