В Японии погибли 2 человека, подавившись рисовыми лепешками

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Местные средства массовой информации рассказывают, что такие случаи — это не редкость для страны, где моти (те самые рисовые лепешки) по праву считаются обязательным элементом Нового года.

Два человека в Японии во время приема клейких рисовых лепешек, которые называются моти, подавились и умерли, не дождавшись приезда враче. Также сообщается, что еще как минимум 15 гражданам страны была нужна медицинская помощь, передает агентство Киодо.

Семерых жителей Японии доставили в больницу в критическом состоянии, двух их них не удалось спасти.

Сообщается, что подобные несчастные случаи в Японии — это не редкость, при этом моти все равно остаются главным атрибутом новогоднего праздника, не смотря на их опасность. Моти готовят из клейкого распаренного риса, до еды их отваривают в супе и подают на стол в Новый год.