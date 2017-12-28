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Мужчина случайно обнаружил, что задолжал банку более 392 миллионов рублей

Четверг, 28 Декабря 2017 13:50
Мужчина задолжал банку более 392 миллионов рублей из-за мошенников Фото из открытых источников

Москвич случайно обнаружил, что он должен одному из банков почти 400 миллионов рублей. 

 

Как выяснилось, злоумышленники взяли на его имя ряд кредитов, общая сумма долга по которым на данный момент составила 393 миллиона рублей. Неизвестный брал на имя потерпевшего кредиты начиная с июля 2011 года, по май 2017 года.

 

Мужчина незамедлительно обратился в полицию. Сейчас ее сотрудники пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

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Волкова Алена Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Долги

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