В Петербурге молодой человек упал в канализационный люк

В Санкт-Петербурге госпитализировали молодого мужчину, который упал в открытый канализационный люк. У петербуржца, как сообщает информационный ресурс politexpert.net, были диагностированы довольно тяжелые травмы.
По данным регионального управления Министерства внутренних дел, двадцатитрехлетний молодой человек был госпитализирован утром двадцать шестого декабря с Московского шоссе. У пострадавшего выявлены признаки падения с высоты — в частности, перелом бедра, а также другие серьезные травмы.
Сам госпитализированный сообщил, что упал в открытый канализационный люк, однако точный адрес, по которому расположен тот самый злосчастный люк, назвать не смог. В данный момент по факту происшествия осуществляется проверка.
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