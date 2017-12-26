На севере Петербурга были обнаружены тела двух мужчин

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Правоохранители Санкт-Петербурга расследуют весьма таинственное происшествие, имевшее место на севере города. Здесь, во дворе дома номер пятнадцать по проспекту Испытателей, были обнаружены тела двух мужчин, погибших при невыясненных обстоятельствах.

В полицию, по данным информационного ресурса politexpert.net, обратился тридцатилетний сотрудник одной из питерских транспортных компаний. Мужчина заявил, что его коллега находится внутри "Газели", припаркованной по указанному адресу, и ни на что не реагирует. А рядом с мертвым коллегой находится еще один мужчина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов не выявили никаких следов насильственной смерти на телах мужчин. В данный момент тела отправлены на судмедэкспертизу, а на месте ЧП работают криминалисты, выясняющие детали.