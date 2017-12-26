Патрушев: Звонки о минировании поступали в основном из Украины, США и Турции

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Николай Патрушев, секретарь Совбеза России, заявил, что с начала осени 2017-го "телефонные террористы" заминировали две с половиной тысячи объектов, расположенных на территории Российской Федерации. Звонки о "минированиях", как отметил Патрушев, поступали преимущественно из Украины, Соединенных Штатов Америки, Турции и Японии.

"С сентября 2017-го из-за телефонных террористов было эвакуировано более одного миллиона человек из двух с половиной тысяч объектов", — сказал Патрушев, добавив, что "минирования" происходили в семидесяти пяти регионах России.

Расследование, которое провели в РФ в связи с новой масштабной проблемой, показало, что преступники, оставляющие ложные сообщения об актах терроризма, используют IP-телефонию, а звонки осуществляются из-за рубежа.