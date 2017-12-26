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Растет количество людей, убитых автобусом, въехавшим в подземный переход в Москве

Понедельник, 25 Декабря 2017 15:30
Растет количество людей, убитых автобусом, въехавшим в подземный переход в Москве Фото из открытых источников

До пяти человек возросло количество погибших  в ДТП у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы, где автобус въехал в подземный пешеходный переход. Более 10 человек ранены. Данный факт подтверждает управление ГИБДД по Москве.

 

Как стало известно, водитель автобуса, совершивший смертельный наезд на пешеходов в подземном переходе, задержан. По данным информированных источников, версия совершения им умышленного наезда на людей исключена полностью. Водитель просто не справился с управлением. Причина могла быть в технической неисправности транспортного средства.

 

Также стало известно, что к месту аварии уже вылетели три санитарных вертолета.

 

 

 

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Александр Неукропный Опубликовано в Происшествия   Теги Новости ДТП Москва жертвы

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