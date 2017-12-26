Растет количество людей, убитых автобусом, въехавшим в подземный переход в Москве

До пяти человек возросло количество погибших в ДТП у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы, где автобус въехал в подземный пешеходный переход. Более 10 человек ранены. Данный факт подтверждает управление ГИБДД по Москве.
Как стало известно, водитель автобуса, совершивший смертельный наезд на пешеходов в подземном переходе, задержан. По данным информированных источников, версия совершения им умышленного наезда на людей исключена полностью. Водитель просто не справился с управлением. Причина могла быть в технической неисправности транспортного средства.
Также стало известно, что к месту аварии уже вылетели три санитарных вертолета.
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