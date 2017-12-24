Житель Ульяновска приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно за нападение на фельдшера скорой

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В Ульяновске состоялся суд над мужчиной, который совершил нападение на врача скорой помощи. Приговор суда - 1,5 года лишения свободы условно. Об этом сообщил старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

"Мужчина признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью человека из хулиганских побуждений, но приговорен судом лишь к 1,5 годам лишения свободы условно. Прокуратура настаивала на назначении осужденному наказания в виде 2,5 лет в колонии-поселении", - сказал собеседник агентства, добавив, что решается вопрос об апелляции на приговор.

По данным прокуратуры, ночью 3 июня в службу скорой помощи поступил вызов с просьбой оказать экстренную помощь мужчине. По вызову прибыли медсестра и фельдшер.

Пациент находился в состоянии алкогольного опьянения и нанес сотруднику скорой помощи несколько ударов. Осужденный свою вину на суде не признал.