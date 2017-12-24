Названа возможная причина катастрофы самолета L-410 в Хабаровском крае

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Причиной катастрофы самолета L-410 в Хабаровском крае 15 ноября мог стать нештатный переход на работу правого двигателя в бета-режиме.

Об этом сообщается в промежуточном отчете Межгосударственного авиационного комитета.

"В 03:10:44 всемирного координированного времени, UTC при положении обоих рычагов управления двигателем на "прямую" тягу началась регистрация разовой команды о включении бета-режима правого двигателя. Регистрация указанной команды продолжалась до окончания записи параметрического самописца", - сообщается в отчете.

15 ноября самолет L-410, следовавший по маршруту Хабаровск - Нелькан, потерпел крушение при заходе на посадку. Погибли шесть человек - пассажиры и члены экипажа, выжил один ребенок.