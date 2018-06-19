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Новинки летнего каталога Fix Price – революция потребления

Вторник, 19 Июня 2018 14:18
Новинки летнего каталога Fix Price – революция потребления Фото из открытых источников

Каталог сети магазинов фиксированных цен Fix Price пополнился товарам для нового сезона. Теперь все необходимое для любой летней активности можно найти в одном магазине и по низким ценам. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Чтобы собраться в отпуск, устроить пикник или пляжный отдых с детьми, обустроить сад или огород, или сделать все это одновременно достаточно зайти в один из филиалов сети магазинов Fix Price. На данный момент действует ценовая политика, в рамках которой можно приобрести товары по 50, 55, 77 и 99 рублей. Также представлены позиции по 25, 10, 5 рублей и даже ниже.

 

Продукты из летнего каталога — это необходимые товары из категорий: кухня, сад и огород, подвижные игры, авто-, вело- и электротовары, одежда, галантерея и аксессуары, косметические средства, а также товары для дома.

 

Товары для кухни представлены изделиями, которые можно воспользоваться как на даче, так и на отдыхе на природе, а также дополнить кухонный инвентарь по выгодным ценам. Аксессуары представлены в яркой цветовой гамме.

 

Отдел для сада и огорода будет интересен любителям работы с растениями и цветами. Украшения, декоративные элементы, светильники, а также такие необходимые вещи как защитные перчатки, посадочные конусы, садовые ведра и контейнеры придутся по душе всем, кто хочет разнообразить свой дачный досуг.

 

Каталог для детей пополнился товарами для подвижных игр на открытом воздухе. Доска для плавания, катер на батарейках, рогатка с водяными бомбочками и многое другое станут отличным развлечением в жаркую погоду.

 

Помимо указанных категорий также обновились линейки продуктов питания, включая снеки, печенье, напитки и многое другое, а также косметических средств и бытовой химии. Ознакомиться с полным перечнем товаров и подробным описанием можно, взяв печатный каталог в магазине, или на сайте.

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости покупки
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