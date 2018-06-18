Московская Ярмарка крафтового сыра «СырДвор» едет в Санкт-Петербург

Фото из открытых источников

Дата проведения фестиваля: 23-24 июня

Место: м. Комендантский пр., ТК "Долгозёрный", ул.Ильюшина, д.14

Вход: свободный!

Кто-то увлекается рассказами про древних богов или развитие событий в разных странах и городах. Кому-то нравится изучать моду, кому-то – живопись, кому-то – кино. Факт в том, чтомы все любим истории. И рассказывать, и слушать.

Сыр – одна из таких историй: длинная, долгоиграющая, масштабная.Начнёшь узнавать и пробовать больше – и уже невозможно остановиться.

Вы знали, к примеру, что в Италииесть банк, который принимает в качестве залога сыр пармезан? А то, что на свадьбу королеве Великобритании Виктории подарили огромный диск Чеддера весом больше 500 кг? Таких фактов и находок много, и мы, как самая большая московская сырная Ярмарка, хотим делиться этими историями. Рассказывать о сыре и дать возможность каждому открыть для себя новые вкусы и сочетания.

Из Москвы в Санкт-Петербург: ярмарка СырДвор в культурной столице

Целый год почти ежемесячно мы устраивали СырДвор в Москве. Дарили сырные корзины, проводили лекции и мастер-классы по приготовлению сыра и собирали лучших сыроваров в одном месте. А на последней ярмаркеразыграли сыроварни на 100000 рублей среди подписчиков и гостей фестиваля.

В программе СырДвор каждый раз появляется что-то новое: участники, лекции, мастер-классы, призы. Мы решили, что нельзя ограничиваться одним городом. Поэтому…

Пришло время знакомить с качоттой, пармезаном, моцареллой, сулугуни, чеддером и многими другими видами сыра не только москвичей, но и петербуржцев.Объединить в культурной столице сыроваров и любителей сыра. Показать, насколько разнообразен, вкусен и полезен этот продукт.

Участники фестиваля

На фестивале мы собрали лучших российских сыроваров. И каждый пришедший сможет попробовать и приобрести как мягкие и твёрдые сорта сыра российских производителей, так и иностранные крафтовые сыры.

Программа фестиваля

Программа фестиваля включает в себя знакомство с многочисленными видами сыров и продуктами отечественных производителей, лекции от сыроваров и вкусные мастер-классы для всех желающих. Записаться на мастер-классы можно непосредственно на Ярмарке 23-24 июня.