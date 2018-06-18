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29 и 30 июня HR-агентство «Проф-Диалог» проведет бесплатный курс повышения квалификации для HR-специалистов

Понедельник, 18 Июня 2018 13:21
29 и 30 июня HR-агентство «Проф-Диалог» проведет бесплатный курс повышения квалификации для HR-специалистов Фото из открытых источников

С 29 по 30 июня консалтинговое HR-агентство «Проф-Диалог» проведет бесплатный двухдневный курс повышения квалификации для HR-специалистов: «Диагностика компетенций: от теории до практики». Также курс будет интересен всем предпринимателям, заинтересованным в создании лучшей команды профессионалов для продуктивной работы в любых сферах. 

 

На курсе участники ознакомятся, опробуют и научатся пользоваться эффективной методикой по диагностике персонала, разработанной экспертами «Проф-Диалога». Эта методика представляет собой автоматизированную систему тестирования, которая на сегодняшний день является самой надежной в мире. Тест составляет подробный психологический портрет кандидата и позволяет с высокой точностью выявить не только степень его пригодности на конкретную должность, но и определить позицию, на которой он мог бы быть наиболее эффективен. 

 

Подробнее о работе теста рассказывает со-основатель компании «Проф-Диалог» Татьяна Вавилова: «Задание включает в себя личностный опросник с 384 вопросами и 3 теста на определение когнитивных способностей. Мы измеряем структуру психики, социокультурные факторы и выявляем компетенции человека, его сильные и слабые стороны, и далее делаем выводы, к чему он предрасположен. По результатам тестирования можно получить рекомендации, к какой роли в команде склонен человек, его сильные стороны, рекомендации по развитию личности в целом». 

 

Тестирование по методике «Проф-Диалога» имеет преимущество перед обычным собеседованием, так как на этапе разговора практически невозможно выявить потенциальную склонность кандидата к конфликтам, профессиональному выгоранию или иным факторам риска. Тестирование дает более надежный прогноз таких вероятностей, и тем самым помогает избежать дальнейших проблем. Также система оснащена трехуровневой проверкой лжи и исключает вероятность угадывания выгодных ответов. Представители «Проф-Диалога» уверяют, что подготовиться к этому тестированию сложнее, чем к детектору лжи. 

 

«Эффективность и надежность методики «Проф-Диалог» доказывает многолетняя мировая практика, в том числе и среди госорганов и спецслужб, где к подбору людей относятся с особой ответственностью», – отмечает руководитель-методолог «Проф-Диалога», профессор Александр Михайлович Князев. 

 

Клиентами агентства являются крупные российские компании – «TicketLand», «Агентство стратегических инициатив», «МСП Банк», «Российский экспертный центр», «Лукойл», «Газпром» и другие. 

 

Ведущими курса «Диагностика компетенций: от теории до практики» выступят доктор педагогических наук, руководитель-методолог «Проф-Диалога», эксперт в области психологии, профессор Александр Михайлович Князев и ведущий эксперт-консультант Елена Валерьевна Паршикова. 

 

По окончании обучения участники получат сертификат о повышении квалификации по курсу «Диагностика компетенций: от теории до практики», а также личный кабинет на платформе «Проф-Диалог». 

 

Когда: 29 и 30 июня с 10 до 18 часов

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости бизнес
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