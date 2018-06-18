Bostik открыл второй склад в Новосибирске

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Официальный филиал склада Bostik в Новосибирске – значимое событие для компании. Новая логистическая площадка призвана расширить бизнес в новых регионах и обеспечить максимально быструю доступность продукции для клиентов и партнеров в крупных городах: Томск, Кемерово, Барнаул, Красноярск, Новокузнецк.

13 июня 2018 г. компания Bostik официально открыла второй склад в городе Новосибирск, расположенный по адресу: улица Сибиряков-Гвардейцев, 49А, строение 3. Весь ассортимент продукции Bostik представлен на складе.

«Открытие регионального склада полностью соответствует нашей стратегии и лидирующим позициям Bostik в обойных и паркетных клеях. Склад в Новосибирске позволит нашим потребителям в Сибири иметь постоянный доступ к высокотехнологичным клеям и герметикам Bostik и обеспечит 90% роста продаж»,- комментирует событие Генеральный директор ООО «Бостик», Роман Пушкарев.

Склад входит в состав крупного транспортно-логистического оператора «ДМС». Выбор данного места обусловлен современными стандартами качества помещений класса А, подходящими условиями хранения для продукции, многолетним опытом работы провайдера и его экспертизой на рынке.

Новая логистическая платформа позволит клиентам и партнерам из Новосибирска, Томска, Кемерово, Барнаула, Красноярска, Новокузнецка и других городов оперативно осуществлять отгрузки продуктов Bostik.

Открытие филиала склада для Bostik - это новый этап развития компании, который способствует расширению географии представленности в Сибири и укреплению позиций на строительном рынке.