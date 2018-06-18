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Microsoft Office получает новый облик

Понедельник, 18 Июня 2018 10:44
Microsoft Office получает новый облик Фото из открытых источников

РЕДМОНД (REDMOND), Вашингтон, 13 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Начиная с этой среды самый популярный офисный продукт в мире получит масштабное обновление. 

 

Пишете ли вы статью в Word, управляете ли бюджетом в Excel или отправляете письмо через Outlook, Microsoft Office неизменно является идеальным помощником для пользователей по всему земному шару.   

 

С сегодняшнего дня миллионы людей, использующих Office дом и на работе, почувствуют приятные изменения, направленные на обеспечение баланса между функциональностью и простотой. Эти изменения коснутся исключительно Office.com и Office 365—постоянно обновляемых версий наших приложений и сервисов:   

 

Упрощенная лента. Обновленный дизайн ленты призван помочь пользователям концентрировать внимание на своей работе и взаимодействии с коллегами. Люди, желающие выделить больше пространства командам, по-прежнему будут иметь возможность расширить ленту до классического трехстрочного вида. 

Новые пиктограммы и цвета. Пользователи всех приложений увидят новые пиктограммы и цвета, реализованные в формате масштабируемой графики — они четко и ярко воспроизводятся на экранах любого размера. Цель этих изменений заключается не только в модернизации дизайна Office, но и в стремлении сделать его более инклюзивным и доступным. 

Поиск. Поиск станет приобретет гораздо большее значение в механизмах пользовательского взаимодействия, предоставляя доступ к командам, контенту и людям. С опцией «нулевой запрос» при наведении курсора на поле поиска система предложит пользователю рекомендуемые варианты поиска, алгоритм подбора которых основан на ИИ и Microsoft Graph.

Подобные обновления дизайна программ ориентированы на:

 

Пользователей. При разработке дизайна приложений Office мы неизменно используем клиентоориентированный подход к созданию инноваций. Этот процесс состоит из трех этапов: первоначальный анализ пользовательских предпочтений; разработка концепции и совместное создание; валидация и доработка.   

Контекст. Клиентам нравится функциональность Office, но им не нужно использовать все его возможности одновременно. Мы хотим, чтобы наши программы понимали и подстраивались под контекст вашей работы, предоставляя вам возможность концентрироваться на собственном контенте. Подобный подход подразумевает отображение самых актуальных команд, исходя из характера вашей работы, и упрощение взаимодействия с другими пользователями.

Управление. Мы осознаем, что развитые навыки и отработанные методы - это весьма мощный инструмент, - а также понимаем, что индивидуальный способ использования приложений зачастую зависит от конкретных компонентов пользовательского интерфейса.  Поэтому мы стремимся предоставить конечным пользователям полный контроль, позволив им активировать и деактивировать значительные изменения в интерфейсе. 

На протяжении всего прошлого года компания Microsoft проводила обширное изучение клиентских предпочтений и потратила много месяцев на тесное взаимодействие с пользователями, результаты которого послужили своеобразной путеводной звездой для обновления дизайна программ. В итоге пользователи смогут воспользоваться преимуществами упрощенного интерфейса и при этом сохранить полный функционал Office в более инклюзивной дизайн-концепции. Мы предоставим всем возможность творить, обмениваться информацией и сотрудничать друг с другом. Наша команда сделала дополнительный акцент не только на мнении людей о продукте, но и на его восприятии.

 

«Собрав отзывы от тысяч людей, мы узнали, что наиболее позитивную реакцию у пользователей вызывают ощущения контроля, продуктивности и безопасности», - отметила Триш Майнер (Trish Miner), главный научный сотрудник по вопросам дизайна и конструирования компании Microsoft. 

 

Дабы гарантировать дальнейшую способность слышать, изучать и оперативно реагировать на отзывы клиентов, компания включает в свои продукты функцию внутреннего анкетирования, дающую специалистам-разработчикам комплексное понимание тех ощущений, которые вызывают у пользователей те или иные опции приложения. «Радует тот факт, что чем лучше мы понимаем взаимосвязь между конструкцией функций и алгоритмами их использования людьми, тем эффективнее мы можем разрабатывать технологии, обеспечивающие дополнительный комфорт и удобство нашим пользователям», - добавила г-жа Майнер. 

 

Пользователи коммерческих и потребительских приложений смогут оценить обновленный дизайн программ уже в июне. Больше информации об обновленном дизайне Office можно найти по ссылке: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2018/06/13/power-and-simplicity-updates-to-the-office-365-user-experience/.

 

Компания Microsoft (код Nasdaq «MSFT» @microsoft) обеспечивает цифровой переход к эпохе интеллектуального облака и интеллектуальной периферии. Ее основная задача - обеспечить каждому человеку и каждой организации на планете возможность достичь большего.

 

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/24227/microsoft_corp_logo226_9217jpg.jpg

 

 

 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Microsoft Media Relations, WE Communications, (425) 638-7777, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. / Примечание для редакторов: для получения дополнительной информации, пресс-релизов и прогнозов Microsoft посетите Новостной центр компании по адресу http://news.microsoft.com. Веб-ссылки, телефонные номера и должности являются верными на момент публикации пресс-релиза, но могут изменяться. По всем прочим вопросам журналисты и аналитики могут обращаться к Команде быстрого реагирования Microsoft или иным компетентным контактным лицам, данные которых представлены на http://news.microsoft.com/microsoft-public-relations-contacts.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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