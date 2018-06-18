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Как выглядеть на пляже стройной и подтянутой без спортзала и диет?

Понедельник, 18 Июня 2018 10:06
Как выглядеть на пляже стройной и подтянутой без спортзала и диет? Фото из открытых источников

Компания Koru Pharmaceuticals выпустила новую линейку липолитиков для тела и лица - Lipo Lax+ и Lipo Lax VL. После курса липолитической мезотерапии c продуктами линейки Lipo Lax Вы можете полностью избавиться от ненавистных локальных жировых отложений, целлюлита и дряблости кожи. Результат не заставит себя ждать.

 

Долгожданное лето, как обычно, подкралось незаметно, и многие из представительниц прекрасного пола подошли к нему неготовыми. Так хотелось бы продемонстрировать на пляже подтянутый животик, стройные бедра, точеную талию… Но не всегда эти места легко корректируются. Многие физические упражнения, рекомендуемые тренерами, приводят не к сжиганию жира, а к увеличению мышечной массы, что, безусловно, полезно для здоровья, но стратегические участки фигуры могут даже увеличиться в объемах, а не уменьшиться. Некоторые части тела практически невозможно прокачать, и результат похудения достигается лишь полуголодной диетой.

 

Косметологи давно пытаются решить проблему расщепления жиров фармацевтическими средствами, и южнокорейским учёным  компании Koru Pharmaceuticals удалось добиться в этом серьезного прорыва. Этим летом безусловным «must-have» будут два инновационных продукта – Lipo Lax+ и Lipo Lax VL. Эти бесстрашные борцы с лишним жиром запускают в организме процесс липолиза – расщепления жиров, который приводит к уменьшению жировой клетчатки и улучшению контуров тела.

 

Две новинки  были разработаны специально  для всех тех, кто уже устал потеть в зале, а лишняя складка на животе или подбородке (или пресловутые «ушки» на бедрах) все «портит». Препараты линейки Lipo Lax, опробированные в клинических условиях, не вызывают аллергии и приводят к быстрому и эффективному результату. Рассмотрим подробнее эти новинки и их эффект для подтянутого и красивого тела.

 

Lipo Lax+ – инъекционный препарат нового поколения, вызывающий быстрое разрушение жировых отложений в разных частях тела. Он особенно эффективен в труднодоступных местах, где трудно похудеть обычными способами. Это безболезненная процедура, ликвидирующая проявления целлюлита, при этом безопасная. Препарат способен подтянуть многие проблемные зоны тела: живот, бедра, ягодицы, плечи, голени и т.д. Кожа в местах инъекций становится более прочной и эластичной, а жировые отложения уменьшаются.

 

Lipo Lax VL – уникальный препарат с суперактивными ингредиентами, идеально подходящий для нежной кожи лица. Он запускает естественные процессы липолиза, одновременно подтягивая кожу для стойкого эффекта лифтинга. Ведь часто после истончения жировой прослойки кожа может провиснуть – новый южнокорейский препарат создаёт прочный каркас для кожи лица. Приятным бонусом к эластичной коже становится ее омоложение – препарат от Koru Pharmaceuticals заставляет кожу вырабатывать собственный коллаген, кожа становится гладкой, выравнивается ее тон, уменьшается глубина морщин, ликвидируются возрастные изменения.

 

Все препараты из Южной Кореи, поставляемые компанией Koru Pharmaceuticals, способны заменить традиционные средства омоложения с помощью скальпеля. В погоне за красотой больше не потребуется ложиться на операционный стол – достаточно провести курс инъекций инновационного препарата, чтобы вновь обрести стройность и молодость.

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости Красота
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