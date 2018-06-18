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Названы 10 самых распространенных ошибок при строительстве собственного дома

Понедельник, 18 Июня 2018 10:03
10 самых распространенных ошибок при строительстве собственного дома Фото из открытых источников

Самые распространенные ошибки при строительстве частного дома условно можно разделить на два типа: одни допускаются из-за непреодолимого желания сэкономить там, где этого делать нельзя; другие – просто по незнанию того или иного нюанса. В статье рассмотрен целый ряд таких ошибок, ознакомившись с которыми, вы сможете действительно сэкономить, при чем, не только деньги, но и время с нервами.

 

Ошибка №1. Выбран неподходящий участок для строительства

 

Если участка еще нет, то строительство начинается именно с его приобретения. Уже на этом этапе можно упустить из виду очень много нюансов, которые впоследствии дадут о себе знать в нехорошем свете. Следует помнить, что привлекательная цена участка не должна быть единственным аргументом в пользу вашего выбора.

 

Не менее важными являются следующие моменты:

 

наличие нормальной дороги к участку;

присутствие газовой магистрали и других коммуникационных линий;

уровень грунтовых вод;

ландшафт;

инфраструктура – магазин, детский садик, школа, больница.

Не лишним также будет осведомиться о будущих соседях.

 

Ошибка №2. Неправильно выбран тип фундамента

 

Сегодня можно выбрать тип фундамента из нескольких вариантов: ленточный, плитный или свайный. Также есть опорно-столбчатый, который подходит для строительства легких деревянных домов. Фундамент выбирается, исходя из габаритов и расчетного веса постройки, особенностей местной почвы, ландшафта и уровня залегания грунтовых вод.

 

Ошибка №3. Выбор материала для возведения стен

 

Эта ошибка относится к числу тех, которые допускаются из-за желания сэкономить. Современный рынок строительных материалов предлагает массу «инновационных» решений, у которых в описании одни плюсы, а цена – просто загляденье. Однако не стоит спешить. У любого стенового материала есть как свои плюсы, так и недостатки. Обратите на это внимание при выборе.

 

Ошибка №4. Отсутствие проекта

 

Начинать строительство без проекта – одна из самых грубейших ошибок в этом деле. Он, конечно, стоит денег, но без него в будущем обязательно возникнут еще более весомые и затратные проблемы. Проект должен быть разработан исключительно специалистами, с учетом особенностей участка, строительных норм и правил безопасности.

 

Ошибка №5. Проект лестницы на второй этаж делается после строительства дома

 

Для наглядности приведем реальный пример из жизни. Один заказчик обратился к нам за проектом лестницы перед заливкой перекрытий на втором и третьем этажах. Специалисты проекта «Новая Лестница» после детального исследования объекта составили два варианта проекта. В них были четко прописаны все размеры, включая наиболее подходящие параметры проемов под удобную лестницу. В итоге, при сравнении изначального проекта на дом и нашего проекта лестниц, выявлены значительные расхождения в цифрах. Если бы заказчик сделал проемы по данным первичного проекта, то об удобной лестнице пришлось бы забыть.

 

В результате клиент получил проекты и чертежи удобных лестниц следующих конструкций:

 

С 1-го на 2-й этаж полностью деревянная лестница с подступенками.

Со 2-го на 3-й этаж лестница на центральном металлическом косоуре без подступенков.

 

В дальнейшем с этим проектом он может обратиться в компанию «Новая Лестница» или любую другую мастерскую лестниц и сэкономить на проекте, чертежах и замерах.

 

Ошибка №6. Крыша

 

На этапе обустройства крыши тоже часто допускается много ошибок. В первую очередь, следует обращать внимание на пиломатериалы, из которых собирается стропильная конструкция. Ее несущая способность должна соответствовать весу выбранного кровельного материала. Также нельзя игнорировать моменты с обустройством гидроизоляции крыши, а также ее утеплением и пароизоляцией.

 

Ошибка №7. Экономия на обустройстве коммуникаций

 

Естественно, скрутить два провода или подсоединить бойлер к водопроводу – смогут многие. Только по истечению некоторого времени люди в недоумении разводят руками и спрашивают, почему горят розетки, выбивают автоматы, трубы текут, отопление не греет, а только жрет газ. Сэкономить на коммуникациях можно только одним способом – нанять для их обустройства квалифицированных специалистов. При этом, не рекомендуется обращаться к универсалам, мастерам на все руки в одном лице. Специалист должен быть по возможности узконаправленным и специализироваться на какой-то одной коммуникации.

 

Ошибка №9. Самостоятельная закупка стройматериалов

 

Да, можно самостоятельно изучить рынок и цены. Но, во-первых, на это нужно потратить уйму времени и денег на бензин. Во-вторых, неспециалист хуже чувствует ту самую границу, где находится золотая середина по цене и качеству. В-третьих, практически у всех серьезных застройщиков и ремонтных бригад есть возможность закупить большинство материалов со скидками, которые недоступны обычному человеку.

 

Ошибка №10. Выбор строительной бригады

 

Сразу же отметим, что строить своими руками и надеяться на максимально хороший результат – это не просто ошибка, а утопия, которая в будущем выльется массой проблем, вытягивающих из владельца деньги на исправление ситуации. Однако не стоит также думать, что строительная бригада – это гарантированный успех в любом случае. К выбору специалистов тоже нужно подходить внимательно, оценивая те или иные варианты как можно более объективно, а не только по ценникам за услуги.

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости строительство
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