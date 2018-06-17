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По данным отчета Orb Media отношение к старости влияет на наше здоровье и качество жизни

Воскресенье, 17 Июня 2018 19:09
По данным отчета Orb Media отношение к старости влияет на наше здоровье и качество жизни Фото из открытых источников

ВАШИНГТОН (WASHINGTON), 13 июня 2018 /PRNewswire/ --  Новый отчет о результатах анализа данных Orb Media Inc. демонстрирует прочную связь между нашим отношением к старости, правильным процессом старения и особенностями, наблюдаемыми у представителей различных мировых культур.

 

Люди с позитивным взглядом на старость имеют больше шансов прожить долгую, здоровую жизнь, чем настроенные негативно. В свою очередь, население, с пессимизмом смотрящее на процесс старения, более подвержено риску сердечных приступов, инсультов и рискует умереть на несколько лет раньше оптимистов.

 

Люди старшего возраста в странах с низким уровнем уважения к старости чаще заболевают психическими или физическими недугами и сталкиваются с относительной бедностью.

 

Организация Orb Media собрала данные от 150 000 человек в 101 стране мира, дабы изучить их отношение к старшему поколению. Полученная информация показала, что степень уважения к старости в различных странах сильно варьируется.

 

Здоровое старение приобретает все более важное значение: население во всех странах за пределами Африки стремительно стареет. Если данная тенденция сохранится в будущем, к 2050 году один из каждых шести людей в мире будет старше 65 лет, а почти полмиллиарда людей на земле перешагнет за 80-летний рубеж.

 

Orb Media рада сотрудничать с членами Orb Media Network (OMN) - группы авторитетных международных СМИ, одновременно публикующими статьи, служащие катализаторами глобального диалога на важнейшие темы, привлекая к ним внимание политиков, промышленного сектора, исследователей и гражданского общества.

 

В сеть OMN members входят SVT (Швеция), Die Zeit (Германия), The Hindu (Индия), Folha de São Paulo (Бразилия), Tempo Media Group (Индонезия), El Tiempo (Колумбия), BBC (Великобритания), Cadena SER-Prisa (Испания), CBC (Канада), Dhaka Tribune (Бангладеш), Deutsche Welle (Германия) и YLE (Финляндия).

 

Об организации Orb Media

Orb Media - некоммерческая журналистская организация, освещающая темы, имеющие актуальное значение для миллиардов людей по всему земному шару. Мы публикуем материалы одновременно с глобальной сетью передовых СМИ, дабы стимулировать глобальный диалог и вызывать положительные перемены в обществе. При помощи уникальных исследований, анализа данных, репортажей с мест событий и привлечения широкой публики Orb Media создает публицистический контент, посвященный стоящим перед всем миром проблемам и вызовам. 

 

Контактная информация для представителей СМИ: Лара Клайн (Lara Kline), Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 

Orb Media logo.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/704341/Orb_Media___Family.jpg

 

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/652865/Orb_Media_Logo.jpg

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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