Bloomberg проведет мероприятие на тему "Будущее криптовалют" 29 июня 2018 г. в своем британском представительстве в Лондоне

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ЛУГАНО, Швейцария, June 14, 2018/PRNewswire/ -- 29 июня 2018 г. в представительстве Bloomberg в самом сердце Лондона в течение половины дня пройдет мероприятие "Будущее криптовалют", на которое можно будет попасть только по приглашениям. Основной темой мероприятия станет использование криптовалют в будущем. При этом профильные специалисты и ведущие игроки рынка виртуальных валют обсудят перспективы регулирования рынка криптовалют, а также факторы, влияющие на его колебания, и потенциальные торговые стратегии. На мероприятии ожидается более 200 руководителей компаний данной отрасли, включая представителей таких мировых гигантов как UBS, Societe Generale и IBM.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/592785/trade_io_Logo.jpg )

Спонсором мероприятия Bloomberg "Будущее криптовалют", впервые посвященного исключительно криптовалютам, выпускаемым Bloomberg Live, является trade.io.

В список докладчиков входят:

- Джон Патрик Муллин (John Patrick Mullin), trade.io

- Аджит Трипати (Ajit Tripathi), партнер, ConsenSys

- Мона Эл Иса (Mona El Isa), Melonport, генеральный директор и соучредитель

- Оливер кон Ландсберг-Сади (Oliver con Landsberg-Sadie), генеральный директор BCB Group

- Ник Нидермовве (Nic Niedermowwe), соучредитель и генеральный директор Prime Factor Capital

- Стиджн Вандер Стратен (Stijn Vander Straeten), генеральный директор Crypto Storage Ag

Вступительное слово:

- Джим Прайсслер (Jim Preissler), trade.io

Когда: 29 июня, пятница, 8:30-13:00 GMT

Где: штаб-квартира компании Bloomberg (3 Queen Victoria Street, Лондон)

Генеральный директор trade.io Джим Прайсслер (Jim Preissler) заявил следующее: "Участие компании Bloomberg в данном мероприятии демонстрирует тот факт, что криптовалюты и блокчейн-технологии становятся все более востребованными со стороны крупнейших представителей финансового сектора".

"Нас ожидает много интересных заседаний экспертных групп, дающих почву для размышлений, включая вступительную речь нашего генерального директора Джима Прайсслера, а также директора по исследованиям и развитию Джона Патрика Муллина",− рассказывает Хелен Астаниоу (Helen Astaniou), директор по маркетингу trade.io .Мы считаем это мероприятие прекрасной возможностью продемонстрировать отраслевые знания и технологии trade.io, а также обеспечить более глубокое понимание сферы криптовалют и блокчейн-технологий и способов ее сосуществования с традиционной финансовой системой и финансовыми рынками и даже совершенствования последних."

Более подробную информацию и полную программу мероприятия можно узнать, посетив страницу

https://www.bloomberglive.com/the-future-of-cryptocurrencies

О проекте trade.io

trade.io - финансовый институт нового поколения, базирующийся на блокчейн-технологии и гарантирующий абсолютную прозрачность и безопасность пользователям благодаря своему передовому продукту trade.io, а также широко востребованным консалтинговым услугам для ICO [https://trade.io/ico-services?lang=en ] и программе Angel Investment

[https://angels.trade.io ]. Платформа trade.io успешно завершила свое первичное размещение токенов (ICO) в январе 2018 года, сумев привлечь более 31 миллиона долларов США благодаря своим преданным участникам и членам сообщества, добивающимся большей прозрачности на финансовых рынках.

Узнать больше: https://trade.io

Photo:

http://mma.prnewswire.com/media/592785/trade_io_Logo.jpg

Source:

trade.io

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